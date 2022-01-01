AiMalls (AIT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AiMalls (AIT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AiMalls (AIT) מידע AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. אתר רשמי: https://aimalls.app מסמך לבן: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f קנה AITעכשיו!

AiMalls (AIT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AiMalls (AIT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 202.29K $ 202.29K $ 202.29K ההיצע הכולל: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K אספקה במחזור: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (שווי מדולל מלא): $ 836.21K $ 836.21K $ 836.21K שיא כל הזמנים: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 שפל כל הזמנים: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 מחיר נוכחי: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 למידע נוסף על AiMalls (AIT) מחיר

AiMalls (AIT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AiMalls (AIT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AITהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AITטוקניומיקה, חקרו אתAITהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIT מעוניין להוסיף את AiMalls (AIT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIT ב-MEXC עכשיו!

AiMalls (AIT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AITעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIT עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AITעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!