AiMalls סֵמֶל

AiMalls מְחִיר(AIT)

1 AIT ל USDמחיר חי:

$0.986
$0.986$0.986
0.00%1D
USD
AiMalls (AIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:19:12 (UTC+8)

AiMalls (AIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.943
$ 0.943$ 0.943
24 שעות נמוך
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
גבוה 24 שעות

$ 0.943
$ 0.943$ 0.943

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 30.417308906106708
$ 30.417308906106708$ 30.417308906106708

$ 0.7373988825170275
$ 0.7373988825170275$ 0.7373988825170275

+0.71%

0.00%

-13.44%

-13.44%

AiMalls (AIT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.986. במהלך 24 השעות האחרונות, AIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.943 לבין שיא של $ 1.015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 30.417308906106708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7373988825170275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIT השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AiMalls (AIT) מידע שוק

No.2699

$ 199.06K
$ 199.06K$ 199.06K

$ 1.61K
$ 1.61K$ 1.61K

$ 822.86K
$ 822.86K$ 822.86K

201.89K
201.89K 201.89K

834,543
834,543 834,543

BSC

שווי השוק הנוכחי של AiMalls הוא $ 199.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.61K. ההיצע במחזור של AIT הוא 201.89K, עם היצע כולל של 834543. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 822.86K.

AiMalls (AIT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AiMallsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.103-9.46%
60 ימים$ +0.165+20.09%
90 ימים$ -0.005-0.51%
AiMalls שינוי מחיר היום

היום,AIT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AiMalls שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.103 (-9.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AiMalls שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIT ראה שינוי של $ +0.165 (+20.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AiMalls שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005 (-0.51%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AiMalls (AIT)?

בדוק את AiMalls עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AiMallsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

AiMallsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AiMalls (AIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AiMalls (AIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AiMalls.

בדוק את AiMalls תחזית המחיר עכשיו‏!

AiMalls (AIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AiMalls (AIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AiMalls (AIT)

מחפש איך לקנותAiMalls? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AiMallsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIT למטבעות מקומיים

1 AiMalls(AIT) ל VND
25,946.59
1 AiMalls(AIT) ל AUD
A$1.50858
1 AiMalls(AIT) ל GBP
0.72964
1 AiMalls(AIT) ל EUR
0.8381
1 AiMalls(AIT) ל USD
$0.986
1 AiMalls(AIT) ל MYR
RM4.1412
1 AiMalls(AIT) ל TRY
40.41614
1 AiMalls(AIT) ל JPY
¥144.942
1 AiMalls(AIT) ל ARS
ARS$1,316.41846
1 AiMalls(AIT) ל RUB
79.72796
1 AiMalls(AIT) ל INR
86.29472
1 AiMalls(AIT) ל IDR
Rp15,903.22358
1 AiMalls(AIT) ל KRW
1,369.43568
1 AiMalls(AIT) ל PHP
55.83718
1 AiMalls(AIT) ל EGP
￡E.47.83086
1 AiMalls(AIT) ל BRL
R$5.33426
1 AiMalls(AIT) ל CAD
C$1.36068
1 AiMalls(AIT) ל BDT
119.95676
1 AiMalls(AIT) ל NGN
1,507.6433
1 AiMalls(AIT) ל COP
$3,959.83516
1 AiMalls(AIT) ל ZAR
R.17.31416
1 AiMalls(AIT) ל UAH
40.8697
1 AiMalls(AIT) ל VES
Bs138.04
1 AiMalls(AIT) ל CLP
$946.56
1 AiMalls(AIT) ל PKR
Rs279.55072
1 AiMalls(AIT) ל KZT
527.54944
1 AiMalls(AIT) ל THB
฿31.96612
1 AiMalls(AIT) ל TWD
NT$30.04342
1 AiMalls(AIT) ל AED
د.إ3.61862
1 AiMalls(AIT) ל CHF
Fr0.7888
1 AiMalls(AIT) ל HKD
HK$7.70066
1 AiMalls(AIT) ל AMD
֏377.48024
1 AiMalls(AIT) ל MAD
.د.م8.874
1 AiMalls(AIT) ל MXN
$18.31988
1 AiMalls(AIT) ל SAR
ريال3.6975
1 AiMalls(AIT) ל PLN
3.58904
1 AiMalls(AIT) ל RON
лв4.24966
1 AiMalls(AIT) ל SEK
kr9.37686
1 AiMalls(AIT) ל BGN
лв1.64662
1 AiMalls(AIT) ל HUF
Ft334.7963
1 AiMalls(AIT) ל CZK
20.67642
1 AiMalls(AIT) ל KWD
د.ك0.30073
1 AiMalls(AIT) ל ILS
3.32282
1 AiMalls(AIT) ל AOA
Kz898.80802
1 AiMalls(AIT) ל BHD
.د.ب0.371722
1 AiMalls(AIT) ל BMD
$0.986
1 AiMalls(AIT) ל DKK
kr6.28082
1 AiMalls(AIT) ל HNL
L25.81348
1 AiMalls(AIT) ל MUR
45.00104
1 AiMalls(AIT) ל NAD
$17.28458
1 AiMalls(AIT) ל NOK
kr9.92902
1 AiMalls(AIT) ל NZD
$1.6762
1 AiMalls(AIT) ל PAB
B/.0.986
1 AiMalls(AIT) ל PGK
K4.16092
1 AiMalls(AIT) ל QAR
ر.ق3.57918
1 AiMalls(AIT) ל RSD
дин.98.71832

למובן מעמיק יותר של AiMalls, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAiMalls הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AiMalls

כמה שווה AiMalls (AIT) היום?
החי AITהמחיר ב USD הוא 0.986 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIT ל USD?
המחיר הנוכחי של AIT ל USD הוא $ 0.986. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AiMalls?
שווי השוק של AIT הוא $ 199.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIT?
ההיצע במחזור של AIT הוא 201.89K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIT?
‏‏AIT השיג מחיר שיא (ATH) של 30.417308906106708 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIT?
AIT ‏‏רשם מחירATL של 0.7373988825170275 USD.
מהו נפח המסחר של AIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIT הוא $ 1.61K USD.
האם AIT יעלה השנה?
AIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:19:12 (UTC+8)

