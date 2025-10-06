ExchangeDEX+
מחיר Cherry AI בזמן אמת היום הוא 0.0005192 USD.AIBOT שווי השוק הוא 115,002.8 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר AIBOT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר Cherry AI בזמן אמת היום הוא 0.0005192 USD.AIBOT שווי השוק הוא 115,002.8 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר AIBOT ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

Cherry AI סֵמֶל

Cherry AI מְחִיר(AIBOT)

1 AIBOT ל USDמחיר חי:

-2.25%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:38:22 (UTC+8)

Cherry AI מחיר היום

מחיר Cherry AI (AIBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0005192, עם שינוי של 2.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIBOT ל USD הוא $ 0.0005192 לכל AIBOT.

Cherry AI כרגע מדורג במקום #2530 לפי שווי שוק של $ 115.00K, עם היצע במחזור של 221.50M AIBOT. ב‑24 השעות האחרונות, AIBOT סחר בין $ 0.0004986 (נמוך) ל $ 0.0005817 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07284724455622164, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00049868578555488.

ביצועים לטווח קצר, AIBOT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -22.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.37K.

Cherry AI (AIBOT) מידע שוק

No.2530

22.15%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Cherry AI הוא $ 115.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.37K. ההיצע במחזור של AIBOT הוא 221.50M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 519.20K.

Cherry AI היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

-2.25%

-22.81%

-22.81%

Cherry AI (AIBOT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Cherry AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001196-2.25%
30 ימים$ -0.0007568-59.32%
60 ימים$ -0.0028148-84.43%
90 ימים$ -0.0075718-93.59%
Cherry AI שינוי מחיר היום

היום,AIBOT רשם שינוי של $ -0.00001196 (-2.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Cherry AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0007568 (-59.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Cherry AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIBOT ראה שינוי של $ -0.0028148 (-84.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Cherry AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0075718 (-93.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Cherry AI (AIBOT)?

בדוק את Cherry AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Cherry AI

Cherry AI (AIBOT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AIBOT הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Cherry AI (AIBOT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Cherry AI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

מה זהCherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Cherry AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCherry AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Cherry AI

כמה שווה 1 Cherry AI ב-2030?
אם Cherry AI תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Cherry AI מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:38:22 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

