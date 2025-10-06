Cherry AI מחיר היום

מחיר Cherry AI (AIBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0005192, עם שינוי של 2.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIBOT ל USD הוא $ 0.0005192 לכל AIBOT.

Cherry AI כרגע מדורג במקום #2530 לפי שווי שוק של $ 115.00K, עם היצע במחזור של 221.50M AIBOT. ב‑24 השעות האחרונות, AIBOT סחר בין $ 0.0004986 (נמוך) ל $ 0.0005817 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07284724455622164, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00049868578555488.

ביצועים לטווח קצר, AIBOT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -22.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.37K.

Cherry AI (AIBOT) מידע שוק

דירוג No.2530 שווי שוק $ 115.00K$ 115.00K $ 115.00K נפח (24 שעות) $ 60.37K$ 60.37K $ 60.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 519.20K$ 519.20K $ 519.20K אספקת מחזור 221.50M 221.50M 221.50M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 22.15% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Cherry AI הוא $ 115.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.37K. ההיצע במחזור של AIBOT הוא 221.50M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 519.20K.