Aerodrome Finance (AERO) מידע Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. אתר רשמי: https://aerodrome.finance/ מסמך לבן: https://aerodrome.finance/docs סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 קנה AEROעכשיו!

Aerodrome Finance (AERO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aerodrome Finance (AERO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B ההיצע הכולל: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B אספקה במחזור: $ 885.60M $ 885.60M $ 885.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B שיא כל הזמנים: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 שפל כל הזמנים: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 מחיר נוכחי: $ 1.2792 $ 1.2792 $ 1.2792 למידע נוסף על Aerodrome Finance (AERO) מחיר

Aerodrome Finance (AERO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aerodrome Finance (AERO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AERO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AEROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AEROטוקניומיקה, חקרו אתAEROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AERO מעוניין להוסיף את Aerodrome Finance (AERO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AERO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AERO ב-MEXC עכשיו!

Aerodrome Finance (AERO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AEROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AERO עכשיו את היסטוריית המחירים!

AERO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AERO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AERO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AEROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

