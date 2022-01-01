Aerodrome Finance (AERO) טוקנומיקה

Aerodrome Finance (AERO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Aerodrome Finance (AERO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Aerodrome Finance (AERO) מידע

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

אתר רשמי:
https://aerodrome.finance/
מסמך לבן:
https://aerodrome.finance/docs
סייר בלוקים:
https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Aerodrome Finance (AERO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aerodrome Finance (AERO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B
ההיצע הכולל:
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
אספקה במחזור:
$ 885.60M
$ 885.60M$ 885.60M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 2.21B
$ 2.21B$ 2.21B
שיא כל הזמנים:
$ 2.251
$ 2.251$ 2.251
שפל כל הזמנים:
$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956
מחיר נוכחי:
$ 1.2792
$ 1.2792$ 1.2792

Aerodrome Finance (AERO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Aerodrome Finance (AERO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AERO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AEROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AEROטוקניומיקה, חקרו אתAEROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AERO

מעוניין להוסיף את Aerodrome Finance (AERO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AERO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Aerodrome Finance (AERO) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של AEROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

AERO חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AERO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AERO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.