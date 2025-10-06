Adobe מחיר היום

מחיר Adobe (ADBEON) בזמן אמת היום הוא $ 324.23, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADBEON ל USD הוא $ 324.23 לכל ADBEON.

Adobe כרגע מדורג במקום #2115 לפי שווי שוק של $ 897.74K, עם היצע במחזור של 2.77K ADBEON. ב‑24 השעות האחרונות, ADBEON סחר בין $ 324.1 (נמוך) ל $ 333.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 846.9397580286575, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 312.9566494668221.

ביצועים לטווח קצר, ADBEON נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -1.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 69.11K.

Adobe (ADBEON) מידע שוק

דירוג No.2115 שווי שוק $ 897.74K$ 897.74K $ 897.74K נפח (24 שעות) $ 69.11K$ 69.11K $ 69.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 897.74K$ 897.74K $ 897.74K אספקת מחזור 2.77K 2.77K 2.77K אספקה כוללת 2,768.82797018 2,768.82797018 2,768.82797018 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Adobe הוא $ 897.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 69.11K. ההיצע במחזור של ADBEON הוא 2.77K, עם היצע כולל של 2768.82797018. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 897.74K.