The AI Prophecy סֵמֶל

The AI Prophecy מְחִיר(ACT)

1 ACT ל USDמחיר חי:

The AI Prophecy (ACT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:08:40 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.13%

-5.56%

0.00%

0.00%

The AI Prophecy (ACT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04006. במהלך 24 השעות האחרונות, ACT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03946 לבין שיא של $ 0.04429, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9420350523479352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000144794046739875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACT השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The AI Prophecy (ACT) מידע שוק

No.663

SOL

שווי השוק הנוכחי של The AI Prophecy הוא $ 37.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.08M. ההיצע במחזור של ACT הוא 948.24M, עם היצע כולל של 948244694.694269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.99M.

The AI Prophecy (ACT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של The AI Prophecyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0023596-5.56%
30 ימים$ -0.00599-13.01%
60 ימים$ -0.00021-0.53%
90 ימים$ -0.02232-35.79%
The AI Prophecy שינוי מחיר היום

היום,ACT רשם שינוי של $ -0.0023596 (-5.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

The AI Prophecy שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00599 (-13.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

The AI Prophecy שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACT ראה שינוי של $ -0.00021 (-0.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

The AI Prophecy שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02232 (-35.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של The AI Prophecy (ACT)?

בדוק את The AI Prophecy עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהThe AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול The AI Prophecyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקACT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים The AI Prophecyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךThe AI Prophecy לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

The AI Prophecyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The AI Prophecy (ACT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The AI Prophecy (ACT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The AI Prophecy.

בדוק את The AI Prophecy תחזית המחיר עכשיו‏!

The AI Prophecy (ACT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The AI Prophecy (ACT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The AI Prophecy (ACT)

מחפש איך לקנותThe AI Prophecy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The AI Prophecyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACT למטבעות מקומיים

The AI Prophecy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The AI Prophecy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרThe AI Prophecy הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The AI Prophecy

כמה שווה The AI Prophecy (ACT) היום?
החי ACTהמחיר ב USD הוא 0.04006 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACT ל USD?
המחיר הנוכחי של ACT ל USD הוא $ 0.04006. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The AI Prophecy?
שווי השוק של ACT הוא $ 37.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACT?
ההיצע במחזור של ACT הוא 948.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACT?
‏‏ACT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9420350523479352 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACT?
ACT ‏‏רשם מחירATL של 0.000144794046739875 USD.
מהו נפח המסחר של ACT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACT הוא $ 2.08M USD.
האם ACT יעלה השנה?
ACT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:08:40 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) עדכונים חשובים מהתעשייה

