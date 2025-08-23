מה זהThe AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy (ACT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The AI Prophecy (ACT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות The AI Prophecy (ACT)

מחפש איך לקנותThe AI Prophecy? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש The AI Prophecyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACT למטבעות מקומיים

The AI Prophecy מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של The AI Prophecy, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על The AI Prophecy כמה שווה The AI Prophecy (ACT) היום? החי ACTהמחיר ב USD הוא 0.04006 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ACT ל USD? $ 0.04006 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ACT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של The AI Prophecy? שווי השוק של ACT הוא $ 37.99M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ACT? ההיצע במחזור של ACT הוא 948.24M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACT? ‏‏ACT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9420350523479352 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACT? ACT ‏‏רשם מחירATL של 0.000144794046739875 USD . מהו נפח המסחר של ACT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACT הוא $ 2.08M USD . האם ACT יעלה השנה? ACT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

The AI Prophecy (ACT) עדכונים חשובים מהתעשייה

