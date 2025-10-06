Apple מחיר היום

מחיר Apple (AAPLON) בזמן אמת היום הוא $ 267.44, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AAPLON ל USD הוא $ 267.44 לכל AAPLON.

Apple כרגע מדורג במקום #1610 לפי שווי שוק של $ 2.84M, עם היצע במחזור של 10.63K AAPLON. ב‑24 השעות האחרונות, AAPLON סחר בין $ 266.46 (נמוך) ל $ 273.29 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 284.4314753094952, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 226.40537622338067.

ביצועים לטווח קצר, AAPLON נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -0.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 82.75K.

Apple (AAPLON) מידע שוק

דירוג No.1610 שווי שוק $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M נפח (24 שעות) $ 82.75K$ 82.75K $ 82.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M אספקת מחזור 10.63K 10.63K 10.63K אספקה כוללת 10,627.95451545 10,627.95451545 10,627.95451545 בלוקצ'יין ציבורי ETH

