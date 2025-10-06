Arena-Z מחיר היום

מחיר Arena-Z (A2Z) בזמן אמת היום הוא $ 0.003677, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ A2Z ל USD הוא $ 0.003677 לכל A2Z.

Arena-Z כרגע מדורג במקום #674 לפי שווי שוק של $ 26.89M, עם היצע במחזור של 7.31B A2Z. ב‑24 השעות האחרונות, A2Z סחר בין $ 0.003561 (נמוך) ל $ 0.003798 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.011334315479668481, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.001493343055757559.

ביצועים לטווח קצר, A2Z נע ב +1.68% בשעה האחרונה ו -12.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 72.41K.

Arena-Z (A2Z) מידע שוק

דירוג No.674 שווי שוק $ 26.89M$ 26.89M $ 26.89M נפח (24 שעות) $ 72.41K$ 72.41K $ 72.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.77M$ 36.77M $ 36.77M אספקת מחזור 7.31B 7.31B 7.31B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 9,265,543,061.408398 9,265,543,061.408398 9,265,543,061.408398 שיעור מחזור 73.12% בלוקצ'יין ציבורי ETH

