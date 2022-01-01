888 (888) טוקנומיקה
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
888 (888) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של 888 (888) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של 888 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות 888האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את 888טוקניומיקה, חקרו את888המחיר בזמן אמת של אסימונים!
