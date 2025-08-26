עוד על 888

888 מחיר (888)

1 888 ל USDמחיר חי:

$0.00908644
-11.40%1D
888 (888) טבלת מחירים חיה
888 (888) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00902609
24 שעות נמוך
$ 0.01061735
גבוה 24 שעות

$ 0.00902609
$ 0.01061735
$ 0.24719
$ 0.00531972
+0.01%

-11.93%

-11.53%

-11.53%

888 (888) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00904072. במהלך 24 השעות האחרונות, 888 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902609 לבין שיא של $ 0.01061735, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 888השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00531972.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 888 השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -11.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

888 (888) מידע שוק

$ 807.37K
--
$ 807.37K
88.85M
88,853,975.8093069
שווי השוק הנוכחי של 888 הוא $ 807.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 888 הוא 88.85M, עם היצע כולל של 88853975.8093069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 807.37K.

888 (888) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 888ל USDהיה $ -0.001225761327101902.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של888 ל USDהיה . $ -0.0029518258.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של888 ל USDהיה $ -0.0023921175.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 888ל USDהיה $ -0.011445219181752746.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001225761327101902-11.93%
30 ימים$ -0.0029518258-32.65%
60 ימים$ -0.0023921175-26.45%
90 ימים$ -0.011445219181752746-55.86%

מה זה888 (888)

888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.

888 (888) משאב

האתר הרשמי

888תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 888 (888) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 888 (888) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 888.

בדוק את 888 תחזית המחיר עכשיו‏!

888 למטבעות מקומיים

888 (888) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 888 (888) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 888 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 888 (888)

כמה שווה 888 (888) היום?
החי 888המחיר ב USD הוא 0.00904072 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 888 ל USD?
המחיר הנוכחי של 888 ל USD הוא $ 0.00904072. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 888?
שווי השוק של 888 הוא $ 807.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 888?
ההיצע במחזור של 888 הוא 88.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 888?
‏‏888 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24719 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 888?
888 ‏‏רשם מחירATL של 0.00531972 USD.
מהו נפח המסחר של 888?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 888 הוא -- USD.
האם 888 יעלה השנה?
888 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 888 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.