888 (888) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00904072. במהלך 24 השעות האחרונות, 888 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902609 לבין שיא של $ 0.01061735, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 888השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00531972.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 888 השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -11.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של 888 הוא $ 807.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 888 הוא 88.85M, עם היצע כולל של 88853975.8093069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 807.37K.
במהלך היום, השינוי במחיר של 888ל USDהיה $ -0.001225761327101902.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של888 ל USDהיה . $ -0.0029518258.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של888 ל USDהיה $ -0.0023921175.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 888ל USDהיה $ -0.011445219181752746.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.001225761327101902
|-11.93%
|30 ימים
|$ -0.0029518258
|-32.65%
|60 ימים
|$ -0.0023921175
|-26.45%
|90 ימים
|$ -0.011445219181752746
|-55.86%
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
