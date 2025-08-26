888 (888) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00902609 $ 0.00902609 $ 0.00902609 24 שעות נמוך $ 0.01061735 $ 0.01061735 $ 0.01061735 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00902609$ 0.00902609 $ 0.00902609 גבוה 24 שעות $ 0.01061735$ 0.01061735 $ 0.01061735 שיא כל הזמנים $ 0.24719$ 0.24719 $ 0.24719 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00531972$ 0.00531972 $ 0.00531972 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -11.93% שינוי מחיר (7D) -11.53% שינוי מחיר (7D) -11.53%

888 (888) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00904072. במהלך 24 השעות האחרונות, 888 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902609 לבין שיא של $ 0.01061735, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 888השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24719, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00531972.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 888 השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -11.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

888 (888) מידע שוק

שווי שוק $ 807.37K$ 807.37K $ 807.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 807.37K$ 807.37K $ 807.37K אספקת מחזור 88.85M 88.85M 88.85M אספקה כוללת 88,853,975.8093069 88,853,975.8093069 88,853,975.8093069

שווי השוק הנוכחי של 888 הוא $ 807.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 888 הוא 88.85M, עם היצע כולל של 88853975.8093069. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 807.37K.