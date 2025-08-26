666 (666) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.179611 24 שעות נמוך $ 0.189278 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.318858 המחיר הנמוך ביותר $ 0.083702 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -4.10% שינוי מחיר (7D) -11.54%

666 (666) המחיר בזמן אמת של הוא $0.180477. במהלך 24 השעות האחרונות, 666 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.179611 לבין שיא של $ 0.189278, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 666השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.318858, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.083702.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 666 השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

666 (666) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.81M אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 9,998,632.0

שווי השוק הנוכחי של 666 הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 666 הוא 10.00M, עם היצע כולל של 9998632.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.81M.