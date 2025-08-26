589 (589) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -5.17% שינוי מחיר (7D) -18.24% שינוי מחיר (7D) -18.24%

589 (589) מידע שוק

שווי שוק $ 820.99K$ 820.99K $ 820.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 914.63K$ 914.63K $ 914.63K אספקת מחזור 5.29B 5.29B 5.29B אספקה כוללת 5,890,000,000.0 5,890,000,000.0 5,890,000,000.0

