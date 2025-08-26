4Chan (4CHAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.26% שינוי מחיר (1D) -13.37% שינוי מחיר (7D) -26.41% שינוי מחיר (7D) -26.41%

4Chan (4CHAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 4CHAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 4CHANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 4CHAN השתנה ב +1.26% במהלך השעה האחרונה, -13.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

4Chan (4CHAN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M אספקת מחזור 77,090,064.75T 77,090,064.75T 77,090,064.75T אספקה כוללת 7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19 7.709006474994994e+19

שווי השוק הנוכחי של 4Chan הוא $ 8.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4CHAN הוא 77,090,064.75T, עם היצע כולל של 7.709006474994994e+19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.14M.