4444 מחיר היום

מחיר 4444 (4444) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 4444 ל USD הוא -- לכל 4444.

4444 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,521, עם היצע במחזור של 1.00B 4444. ב‑24 השעות האחרונות, 4444 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 4444 נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -38.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

4444 (4444) מידע שוק

שווי שוק $ 22.52K$ 22.52K $ 22.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.52K$ 22.52K $ 22.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 4444 הוא $ 22.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4444 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.52K.