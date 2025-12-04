4444 מחיר (4444)
מחיר 4444 (4444) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 4444 ל USD הוא -- לכל 4444.
4444 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,521, עם היצע במחזור של 1.00B 4444. ב‑24 השעות האחרונות, 4444 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.
ביצועים לטווח קצר, 4444 נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -38.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.
שווי השוק הנוכחי של 4444 הוא $ 22.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4444 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.52K.
+0.09%
-2.01%
-38.03%
-38.03%
במהלך היום, השינוי במחיר של 4444ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4444 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4444 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 4444ל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.01%
|30 ימים
|$ 0
|--
|60 ימים
|$ 0
|--
|90 ימים
|$ 0
|--
בשנת 2040, המחיר של 4444 עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|12-03 18:46:22
|מדיניות מטבע
חקיקה חדשה בבריטניה: מטבעות קריפטוגרפיים משולבים במערכת הגנת "רכוש אישי"
|12-03 10:11:55
|עדכוני תעשייה
שוק הקריפטו מראה התאוששות עם רווחים נרחבים, SUI ו-PENGU עולים מעל 20%
|12-03 06:23:37
|עדכוני תעשייה
376 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, בעיקר פוזיציות קצרות
|12-03 00:03:54
|עדכוני תעשייה
דירוג זרימת/יציאת כספים בספוט ל-24 שעות: יציאה נטו של 126 מיליון דולר ב-ETH, יציאה נטו של 18.2 מיליון דולר ב-ZEC
|12-02 14:51:38
|עדכוני תעשייה
מטבעות מם ותיקים יותר במערכת האקולוגית של Solana מציגים התאוששות משמעותית היום, ZEREBRO עלה ביותר מ-35%
|12-01 22:37:50
|עדכוני תעשייה
קוינשיירס: זרימה נטו של 1.07 מיליארד דולר למוצרי השקעה בנכסים דיגיטליים בשבוע שעבר
