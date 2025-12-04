ExchangeDEX+
מחיר 4444 בזמן אמת היום הוא 0 USD.4444 שווי השוק הוא 22,521 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר 4444 ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר 4444 בזמן אמת היום הוא 0 USD.4444 שווי השוק הוא 22,521 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר 4444 ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על 4444

4444 מידע על מחיר

מה זה 4444

4444 אתר רשמי

4444 טוקניומיקה

4444 תחזית מחיר

4444 סֵמֶל

4444 מחיר (4444)

לא רשום

1 4444 ל USDמחיר חי:

--
----
-2.10%1D
USD
4444 (4444) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-12-04 08:21:56 (UTC+8)

4444 מחיר היום

מחיר 4444 (4444) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 4444 ל USD הוא -- לכל 4444.

4444 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,521, עם היצע במחזור של 1.00B 4444. ב‑24 השעות האחרונות, 4444 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 4444 נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -38.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

4444 (4444) מידע שוק

$ 22.52K
$ 22.52K$ 22.52K

--
----

$ 22.52K
$ 22.52K$ 22.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 4444 הוא $ 22.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4444 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.52K.

4444 היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-2.01%

-38.03%

-38.03%

4444 (4444) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 4444ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4444 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4444 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 4444ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.01%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור 4444

4444 (4444) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של 4444 הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
4444 (4444) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של 4444 עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר 4444 יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור 4444 תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על 4444 תחזית מחיר.

4444 (4444) משאב

האתר הרשמי

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על 4444

כמה שווה 1 4444 ב-2030?
אם 4444 תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של 4444 מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-12-04 08:21:56 (UTC+8)

4444 (4444) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
12-03 18:46:22מדיניות מטבע
חקיקה חדשה בבריטניה: מטבעות קריפטוגרפיים משולבים במערכת הגנת "רכוש אישי"
12-03 10:11:55עדכוני תעשייה
שוק הקריפטו מראה התאוששות עם רווחים נרחבים, SUI ו-PENGU עולים מעל 20%
12-03 06:23:37עדכוני תעשייה
376 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, בעיקר פוזיציות קצרות
12-03 00:03:54עדכוני תעשייה
דירוג זרימת/יציאת כספים בספוט ל-24 שעות: יציאה נטו של 126 מיליון דולר ב-ETH, יציאה נטו של 18.2 מיליון דולר ב-ZEC
12-02 14:51:38עדכוני תעשייה
מטבעות מם ותיקים יותר במערכת האקולוגית של Solana מציגים התאוששות משמעותית היום, ZEREBRO עלה ביותר מ-35%
12-01 22:37:50עדכוני תעשייה
קוינשיירס: זרימה נטו של 1.07 מיליארד דולר למוצרי השקעה בנכסים דיגיטליים בשבוע שעבר

גלה עוד על 4444

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.