1GUY (1GUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00856733 גבוה 24 שעות $ 0.00886994 שיא כל הזמנים $ 0.01223159 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00537563 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -3.10% שינוי מחיר (7D) +0.61%

1GUY (1GUY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00856736. במהלך 24 השעות האחרונות, 1GUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00856733 לבין שיא של $ 0.00886994, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1GUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01223159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00537563.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1GUY השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -3.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

1GUY (1GUY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.57M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.57M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 1GUY הוא $ 8.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1GUY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.57M.