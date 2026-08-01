19 מחיר היום

מחיר 19 (19) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 19 ל USD הוא $ 0 לכל 19.

19 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,425, עם היצע במחזור של 999.44M 19. ב‑24 השעות האחרונות, 19 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 19 נע ב -3.45% בשעה האחרונה ו -12.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

19 (19) מידע שוק

שווי שוק $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.43K$ 39.43K $ 39.43K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,437,211.82331 999,437,211.82331 999,437,211.82331

שווי השוק הנוכחי של 19 הוא $ 39.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 19 הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999437211.82331. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.43K.