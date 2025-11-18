100xDarren מחיר היום

מחיר 100xDarren (100X) בזמן אמת היום הוא $ 0.00035359, עם שינוי של 15.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 100X ל USD הוא $ 0.00035359 לכל 100X.

100xDarren כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 353,617, עם היצע במחזור של 999.97M 100X. ב‑24 השעות האחרונות, 100X סחר בין $ 0.00034163 (נמוך) ל $ 0.00042555 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00095783, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014753.

ביצועים לטווח קצר, 100X נע ב -2.15% בשעה האחרונה ו -48.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

100xDarren (100X) מידע שוק

שווי שוק $ 353.62K$ 353.62K $ 353.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 353.62K$ 353.62K $ 353.62K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,418.082192 999,969,418.082192 999,969,418.082192

שווי השוק הנוכחי של 100xDarren הוא $ 353.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 100X הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969418.082192. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 353.62K.