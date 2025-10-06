1 מחיר היום

מחיר 1 (1) בזמן אמת היום הוא $ 0.00874, עם שינוי של 7.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1 ל USD הוא $ 0.00874 לכל 1.

1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 1. ב‑24 השעות האחרונות, 1 סחר בין $ 0.00821 (נמוך) ל $ 0.01151 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 1 נע ב +1.13% בשעה האחרונה ו -62.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 52.89K.

1 (1) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של 1 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.89K. ההיצע במחזור של 1 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.