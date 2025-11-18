0xy מחיר היום

מחיר 0xy (0XY) בזמן אמת היום הוא $ 0.02656649, עם שינוי של 0.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 0XY ל USD הוא $ 0.02656649 לכל 0XY.

0xy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,496,752, עם היצע במחזור של 1000.00M 0XY. ב‑24 השעות האחרונות, 0XY סחר בין $ 0.02607071 (נמוך) ל $ 0.0269535 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.108905, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000131.

ביצועים לטווח קצר, 0XY נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +5.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

0xy (0XY) מידע שוק

שווי שוק $ 26.50M$ 26.50M $ 26.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.50M$ 26.50M $ 26.50M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,981.707262 999,999,981.707262 999,999,981.707262

שווי השוק הנוכחי של 0xy הוא $ 26.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0XY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999981.707262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.50M.