0xGen (XGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02022073$ 0.02022073 $ 0.02022073 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.94% שינוי מחיר (1D) +25.57% שינוי מחיר (7D) +41.80% שינוי מחיר (7D) +41.80%

0xGen (XGN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02022073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XGN השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, +25.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xGen (XGN) מידע שוק

שווי שוק $ 142.47K$ 142.47K $ 142.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 334.39K$ 334.39K $ 334.39K אספקת מחזור 426.07M 426.07M 426.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0xGen הוא $ 142.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XGN הוא 426.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 334.39K.