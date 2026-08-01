01 מחיר היום

מחיר 01 (01) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 01 ל USD הוא $ 0 לכל 01.

01 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,610, עם היצע במחזור של 450.00M 01. ב‑24 השעות האחרונות, 01 סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 01 נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.27.

01 (01) מידע שוק

שווי שוק $ 47.61K$ 47.61K $ 47.61K נפח (24 שעות) $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.80K$ 105.80K $ 105.80K אספקת מחזור 450.00M 450.00M 450.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 01 הוא $ 47.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27. ההיצע במחזור של 01 הוא 450.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.80K.