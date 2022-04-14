Cortex (CX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cortex (CX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Cortex (CX) -rahakkeen tiedot

Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions.

Cortex is made up of two main parts:

  1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface
  2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.

Virallinen verkkosivusto:
https://cortexprotocol.com/

Cortex (CX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cortex (CX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 31.02M
Kokonaistarjonta:
$ 1.65B
$ 1.65B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.21B
$ 1.21B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 42.22M
$ 42.22M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.085724
$ 0.085724
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.01071927
Nykyinen hinta:
$ 0.0256099
Cortex (CX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cortex (CX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

