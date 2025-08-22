Lisätietoja CX-rahakkeesta

Ei listattu

1CX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02446677
$0.02446677$0.02446677
-5.60%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cortex (CX) -hintakaavio
Cortex (CX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02412744
$ 0.02412744$ 0.02412744
24 h:n matalin
$ 0.02597528
$ 0.02597528$ 0.02597528
24 h:n korkein

$ 0.02412744
$ 0.02412744$ 0.02412744

$ 0.02597528
$ 0.02597528$ 0.02597528

$ 0.085724
$ 0.085724$ 0.085724

$ 0.01071927
$ 0.01071927$ 0.01071927

-0.21%

-5.38%

-0.53%

-0.53%

Cortex (CX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02452074. Viimeisen 24 tunnin aikana CX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02412744 ja korkeimmillaan $ 0.02597528 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.085724, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01071927.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CX on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -5.38% 24 tunnin aikana ja -0.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cortex (CX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.77M
$ 29.77M$ 29.77M

--
----

$ 40.51M
$ 40.51M$ 40.51M

1.21B
1.21B 1.21B

1,646,590,000.0
1,646,590,000.0 1,646,590,000.0

Cortex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.21B ja sen kokonaistarjonta on 1646590000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.51M.

Cortex (CX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cortex – USD -hinta muuttui $ -0.00139424420478464.
Viimeisten 30 päivän aikana Cortex – USD -hinnan muutos oli $ -0.0070906329.
Viimeisten 60 päivän aikana Cortex – USD -hinnan muutos oli $ +0.0077994343.
Viimeisten 90 päivän aikana Cortex – USD -hinnan muutos oli $ -0.0155794206248157.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00139424420478464-5.38%
30 päivää$ -0.0070906329-28.91%
60 päivää$ +0.0077994343+31.81%
90 päivää$ -0.0155794206248157-38.85%

Mikä on Cortex (CX)

Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: 1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface 2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cortex (CX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cortex-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cortex (CX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cortex (CX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cortex-rahakkeelle.

Tarkista Cortex-rahakkeen hintaennuste nyt!

CX paikallisiin valuuttoihin

Cortex (CX) -rahakkeen tokenomiikka

Cortex (CX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cortex (CX)”

Paljonko Cortex (CX) on arvoltaan tänään?
CX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02452074 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CX-USD-parin nykyinen hinta?
CX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02452074. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cortex-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CX markkina-arvo on $ 29.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.21B USD.
Mikä oli CX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CX saavutti ATH-hinnaksi 0.085724 USD.
Mikä oli CX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01071927 USD.
Mikä on CX-rahakkeen treidausvolyymi?
CX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CX tänä vuonna korkeammalle?
CX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

