Horizen (ZEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 7.611. Viimeisen 24 tunnin aikana ZEN on vaihdellut alimmillaan $ 7.549 ja korkeimmillaan $ 7.809 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 168.15416287, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.092439889907837.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ZEN on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -3.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Horizen (ZEN) -rahakkeen markkinatiedot
No.298
$ 131.96M
$ 131.96M$ 131.96M
$ 884.13K
$ 884.13K$ 884.13K
$ 159.83M
$ 159.83M$ 159.83M
17.34M
17.34M 17.34M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
82.56%
NONE
Horizen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 131.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 884.13K. ZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.34M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.83M.
Horizen (ZEN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Horizen-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0356
+0.47%
30 päivää
$ -1.909
-20.06%
60 päivää
$ +0.876
+13.00%
90 päivää
$ -2.275
-23.02%
Horizen-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ZEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0356 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Horizen 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.909 (-20.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Horizen-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.876 (+13.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Horizen-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.275 (-23.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Horizen (ZEN)?
Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.
Horizen on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Horizen-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ZEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Horizen-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Horizen-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Horizen-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Horizen (ZEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Horizen (ZEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Horizen-rahakkeelle.
Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Horizen (ZEN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Horizen:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Horizen MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.