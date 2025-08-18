Lisätietoja ZEN-rahakkeesta

Horizen-logo

Horizen – hinta (ZEN)

1ZEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.47%1D
Reaaliaikainen Horizen (ZEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:29:26 (UTC+8)

Horizen (ZEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Horizen (ZEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 7.611. Viimeisen 24 tunnin aikana ZEN on vaihdellut alimmillaan $ 7.549 ja korkeimmillaan $ 7.809 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 168.15416287, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.092439889907837.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZEN on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -3.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Horizen (ZEN) -rahakkeen markkinatiedot

No.298

$ 131.96M
$ 131.96M$ 131.96M

$ 884.13K
$ 884.13K$ 884.13K

$ 159.83M
$ 159.83M$ 159.83M

17.34M
17.34M 17.34M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

82.56%

NONE

Horizen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 131.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 884.13K. ZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.34M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.83M.

Horizen (ZEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Horizen-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0356+0.47%
30 päivää$ -1.909-20.06%
60 päivää$ +0.876+13.00%
90 päivää$ -2.275-23.02%
Horizen-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0356 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Horizen 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.909 (-20.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Horizen-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZEN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.876 (+13.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Horizen-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.275 (-23.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Horizen (ZEN)?

Tarkista Horizen-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Horizen (ZEN)

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Horizen-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZEN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Horizen-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Horizen-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Horizen-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Horizen (ZEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Horizen (ZEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Horizen-rahakkeelle.

Tarkista Horizen-rahakkeen hintaennuste nyt!

Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikka

Horizen (ZEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Horizen (ZEN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Horizen:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Horizen MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZEN paikallisiin valuuttoihin

Horizen-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Horizen toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Horizen-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Horizen”

Paljonko Horizen (ZEN) on arvoltaan tänään?
ZEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 7.611 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZEN-USD-parin nykyinen hinta?
ZEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 7.611. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Horizen-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZEN markkina-arvo on $ 131.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.34M USD.
Mikä oli ZEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZEN saavutti ATH-hinnaksi 168.15416287 USD.
Mikä oli ZEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZEN-rahakkeen ATL-hinta oli 3.092439889907837 USD.
Mikä on ZEN-rahakkeen treidausvolyymi?
ZEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 884.13K USD.
Nouseeko ZEN tänä vuonna korkeammalle?
ZEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Horizen (ZEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

