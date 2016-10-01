ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)219.51%

Kierrossa oleva tarjonta16,202,918.0405448

Enimmäistarjonta21,000,000

Kokonaistarjonta16,202,918.0405448

Kierrossa oleva määrä0.7715%

Julkaisupäivämäärä2016-10-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta5941.7998046875,2016-10-29

Alin hinta15.96914388442235,2024-07-05

Julkinen lohkoketjuZEC

