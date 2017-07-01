Tezos (XTZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tezos (XTZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tezos (XTZ) -rahakkeen tiedot Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself. Virallinen verkkosivusto: https://www.tezos.com/ Valkoinen paperi: https://tezos.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://tzstats.com/ Osta XTZ-rahaketta nyt!

Tezos (XTZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tezos (XTZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 877.17M $ 877.17M $ 877.17M Kokonaistarjonta: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 893.84M $ 893.84M $ 893.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.17021 $ 9.17021 $ 9.17021 Kaikkien aikojen alin: $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 $ 0.314631309952 Nykyinen hinta: $ 0.8308 $ 0.8308 $ 0.8308 Lue lisää Tezos (XTZ) -rahakkeen hinnasta

Tezos (XTZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tezos (XTZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XTZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XTZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XTZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XTZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XTZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tezos (XTZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XTZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XTZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tezos (XTZ) -rahakkeen hintahistoria XTZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XTZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XTZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XTZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XTZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XTZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!