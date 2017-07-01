Lisätietoja XTZ-rahakkeesta

XTZ-rahakkeen hintatiedot

XTZ-rahakkeen valkoinen paperi

XTZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XTZ-rahakkeen tokenomiikka

XTZ-rahakkeen hintaennuste

XTZ-rahakkeen historia

XTZ-osto-opas

XTZ/fiat-valuuttamuunnin

XTZ-rahakkeen spot

XTZ-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Tezos-logo

Tezos – hinta (XTZ)

1XTZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.8006
$0.8006$0.8006
-0.19%1D
USD
Reaaliaikainen Tezos (XTZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:05 (UTC+8)

Tezos (XTZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7966
$ 0.7966$ 0.7966
24 h:n matalin
$ 0.8531
$ 0.8531$ 0.8531
24 h:n korkein

$ 0.7966
$ 0.7966$ 0.7966

$ 0.8531
$ 0.8531$ 0.8531

$ 9.175448161770554
$ 9.175448161770554$ 9.175448161770554

$ 0.314631309952
$ 0.314631309952$ 0.314631309952

-0.12%

-0.19%

-4.90%

-4.90%

Tezos (XTZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.8007. Viimeisen 24 tunnin aikana XTZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.7966 ja korkeimmillaan $ 0.8531 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XTZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.175448161770554, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.314631309952.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XTZ on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -4.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tezos (XTZ) -rahakkeen markkinatiedot

No.89

$ 845.10M
$ 845.10M$ 845.10M

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 861.16M
$ 861.16M$ 861.16M

1.06B
1.06B 1.06B

--
----

1,075,511,284.603827
1,075,511,284.603827 1,075,511,284.603827

0.02%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
$ 0.47$ 0.47

XTZ

Tezos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 845.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.14M. XTZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.06B ja sen kokonaistarjonta on 1075511284.603827. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 861.16M.

Tezos (XTZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tezos-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001524-0.19%
30 päivää$ -0.1448-15.32%
60 päivää$ +0.3053+61.62%
90 päivää$ +0.1842+29.87%
Tezos-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XTZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001524 (-0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tezos 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1448 (-15.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tezos-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XTZ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3053 (+61.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tezos-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1842 (+29.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tezos (XTZ)?

Tarkista Tezos-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tezos (XTZ)

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

Tezos on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tezos-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XTZ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tezos-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tezos-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tezos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tezos (XTZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tezos (XTZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tezos-rahakkeelle.

Tarkista Tezos-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tezos (XTZ) -rahakkeen tokenomiikka

Tezos (XTZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XTZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tezos (XTZ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tezos:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tezos MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XTZ paikallisiin valuuttoihin

1 Tezos(XTZ) - VND
21,070.4205
1 Tezos(XTZ) - AUD
A$1.241085
1 Tezos(XTZ) - GBP
0.592518
1 Tezos(XTZ) - EUR
0.688602
1 Tezos(XTZ) - USD
$0.8007
1 Tezos(XTZ) - MYR
RM3.378954
1 Tezos(XTZ) - TRY
32.772651
1 Tezos(XTZ) - JPY
¥118.5036
1 Tezos(XTZ) - ARS
ARS$1,052.167842
1 Tezos(XTZ) - RUB
64.512399
1 Tezos(XTZ) - INR
69.893103
1 Tezos(XTZ) - IDR
Rp13,126.227408
1 Tezos(XTZ) - KRW
1,121.428392
1 Tezos(XTZ) - PHP
45.784026
1 Tezos(XTZ) - EGP
￡E.38.817936
1 Tezos(XTZ) - BRL
R$4.379829
1 Tezos(XTZ) - CAD
C$1.112973
1 Tezos(XTZ) - BDT
97.381134
1 Tezos(XTZ) - NGN
1,231.844922
1 Tezos(XTZ) - COP
$3,228.622575
1 Tezos(XTZ) - ZAR
R.14.188404
1 Tezos(XTZ) - UAH
32.972826
1 Tezos(XTZ) - VES
Bs109.6959
1 Tezos(XTZ) - CLP
$776.679
1 Tezos(XTZ) - PKR
Rs225.733344
1 Tezos(XTZ) - KZT
430.248138
1 Tezos(XTZ) - THB
฿26.158869
1 Tezos(XTZ) - TWD
NT$24.437364
1 Tezos(XTZ) - AED
د.إ2.938569
1 Tezos(XTZ) - CHF
Fr0.64056
1 Tezos(XTZ) - HKD
HK$6.253467
1 Tezos(XTZ) - AMD
֏306.42789
1 Tezos(XTZ) - MAD
.د.م7.214307
1 Tezos(XTZ) - MXN
$15.013125
1 Tezos(XTZ) - SAR
ريال3.002625
1 Tezos(XTZ) - PLN
2.930562
1 Tezos(XTZ) - RON
лв3.483045
1 Tezos(XTZ) - SEK
kr7.702734
1 Tezos(XTZ) - BGN
лв1.345176
1 Tezos(XTZ) - HUF
Ft273.463071
1 Tezos(XTZ) - CZK
16.950819
1 Tezos(XTZ) - KWD
د.ك0.2442135
1 Tezos(XTZ) - ILS
2.730387
1 Tezos(XTZ) - AOA
Kz733.913613
1 Tezos(XTZ) - BHD
.د.ب0.3010632
1 Tezos(XTZ) - BMD
$0.8007
1 Tezos(XTZ) - DKK
kr5.148501
1 Tezos(XTZ) - HNL
L21.050403
1 Tezos(XTZ) - MUR
36.616011
1 Tezos(XTZ) - NAD
$14.188404
1 Tezos(XTZ) - NOK
kr8.143119
1 Tezos(XTZ) - NZD
$1.369197
1 Tezos(XTZ) - PAB
B/.0.8007
1 Tezos(XTZ) - PGK
K3.314898
1 Tezos(XTZ) - QAR
ر.ق2.914548
1 Tezos(XTZ) - RSD
дин.80.830665

Tezos-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tezos toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tezos-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tezos”

Paljonko Tezos (XTZ) on arvoltaan tänään?
XTZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.8007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XTZ-USD-parin nykyinen hinta?
XTZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.8007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tezos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XTZ markkina-arvo on $ 845.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XTZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XTZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.06B USD.
Mikä oli XTZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XTZ saavutti ATH-hinnaksi 9.175448161770554 USD.
Mikä oli XTZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XTZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.314631309952 USD.
Mikä on XTZ-rahakkeen treidausvolyymi?
XTZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.14M USD.
Nouseeko XTZ tänä vuonna korkeammalle?
XTZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XTZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:51:05 (UTC+8)

Tezos (XTZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XTZ-USD-laskin

Summa

XTZ
XTZ
USD
USD

1 XTZ = 0.8007 USD

Treidaa XTZ-rahaketta

XTZUSDT
$0.8006
$0.8006$0.8006
-0.22%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu