Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wootrade Network (WOO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tiedot Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Virallinen verkkosivusto: https://woo.org Valkoinen paperi: https://learn.woo.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Osta WOO-rahaketta nyt!

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wootrade Network (WOO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 143.35M $ 143.35M $ 143.35M Kokonaistarjonta: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 165.90M $ 165.90M $ 165.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.07516 $ 0.07516 $ 0.07516 Lue lisää Wootrade Network (WOO) -rahakkeen hinnasta

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WOO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WOO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WOO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WOO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WOO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wootrade Network (WOO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WOO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WOO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen hintahistoria WOO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WOO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WOO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WOO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WOO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WOO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!