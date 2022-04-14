Radiant (RDNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Radiant (RDNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Radiant (RDNT) -rahakkeen tiedot Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Virallinen verkkosivusto: https://radiant.capital/ Valkoinen paperi: https://docs.radiant.capital/radiant/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Osta RDNT-rahaketta nyt!

Radiant (RDNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Radiant (RDNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.84M $ 28.84M $ 28.84M Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.48M $ 33.48M $ 33.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Nykyinen hinta: $ 0.02232 $ 0.02232 $ 0.02232 Lue lisää Radiant (RDNT) -rahakkeen hinnasta

Radiant (RDNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Radiant (RDNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RDNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RDNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RDNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RDNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

