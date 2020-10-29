Lisätietoja WOO-rahakkeesta

Wootrade Network-logo

Wootrade Network – hinta (WOO)

1WOO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07185
$0.07185$0.07185
-0.05%1D
USD
Reaaliaikainen Wootrade Network (WOO) -hintakaavio
2025-08-22 03:38:06 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.07152
$ 0.07152$ 0.07152
24 h:n matalin
$ 0.07656
$ 0.07656$ 0.07656
24 h:n korkein

$ 0.07152
$ 0.07152$ 0.07152

$ 0.07656
$ 0.07656$ 0.07656

$ 2.480697056195773
$ 2.480697056195773$ 2.480697056195773

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

-0.05%

-6.39%

-6.39%

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07185. Viimeisen 24 tunnin aikana WOO on vaihdellut alimmillaan $ 0.07152 ja korkeimmillaan $ 0.07656 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.480697056195773, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WOO on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -6.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen markkinatiedot

No.284

$ 137.04M
$ 137.04M$ 137.04M

$ 410.15K
$ 410.15K$ 410.15K

$ 158.59M
$ 158.59M$ 158.59M

1.91B
1.91B 1.91B

2,207,242,896.037396
2,207,242,896.037396 2,207,242,896.037396

2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

ETH

Wootrade Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 137.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 410.15K. WOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.91B ja sen kokonaistarjonta on 2207242896.037396. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 158.59M.

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wootrade Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000359-0.05%
30 päivää$ -0.01779-19.85%
60 päivää$ +0.01652+29.85%
90 päivää$ -0.0217-23.20%
Wootrade Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WOO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000359 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wootrade Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01779 (-19.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wootrade Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WOO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01652 (+29.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wootrade Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0217 (-23.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wootrade Network (WOO)?

Tarkista Wootrade Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wootrade Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WOO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wootrade Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wootrade Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wootrade Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wootrade Network (WOO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wootrade Network (WOO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wootrade Network-rahakkeelle.

Tarkista Wootrade Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tokenomiikka

Wootrade Network (WOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wootrade Network (WOO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wootrade Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wootrade Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WOO paikallisiin valuuttoihin

1 Wootrade Network(WOO) - VND
1,890.73275
1 Wootrade Network(WOO) - AUD
A$0.1113675
1 Wootrade Network(WOO) - GBP
0.053169
1 Wootrade Network(WOO) - EUR
0.061791
1 Wootrade Network(WOO) - USD
$0.07185
1 Wootrade Network(WOO) - MYR
RM0.303207
1 Wootrade Network(WOO) - TRY
2.9408205
1 Wootrade Network(WOO) - JPY
¥10.6338
1 Wootrade Network(WOO) - ARS
ARS$94.415211
1 Wootrade Network(WOO) - RUB
5.7889545
1 Wootrade Network(WOO) - INR
6.271068
1 Wootrade Network(WOO) - IDR
Rp1,177.868664
1 Wootrade Network(WOO) - KRW
100.630236
1 Wootrade Network(WOO) - PHP
4.1076645
1 Wootrade Network(WOO) - EGP
￡E.3.483288
1 Wootrade Network(WOO) - BRL
R$0.3930195
1 Wootrade Network(WOO) - CAD
C$0.0998715
1 Wootrade Network(WOO) - BDT
8.738397
1 Wootrade Network(WOO) - NGN
110.3680665
1 Wootrade Network(WOO) - COP
$289.7171625
1 Wootrade Network(WOO) - ZAR
R.1.2739005
1 Wootrade Network(WOO) - UAH
2.958783
1 Wootrade Network(WOO) - VES
Bs9.84345
1 Wootrade Network(WOO) - CLP
$69.6945
1 Wootrade Network(WOO) - PKR
Rs20.255952
1 Wootrade Network(WOO) - KZT
38.607879
1 Wootrade Network(WOO) - THB
฿2.346621
1 Wootrade Network(WOO) - TWD
NT$2.1907065
1 Wootrade Network(WOO) - AED
د.إ0.2636895
1 Wootrade Network(WOO) - CHF
Fr0.05748
1 Wootrade Network(WOO) - HKD
HK$0.5611485
1 Wootrade Network(WOO) - AMD
֏27.496995
1 Wootrade Network(WOO) - MAD
.د.م0.6473685
1 Wootrade Network(WOO) - MXN
$1.347906
1 Wootrade Network(WOO) - SAR
ريال0.2694375
1 Wootrade Network(WOO) - PLN
0.262971
1 Wootrade Network(WOO) - RON
лв0.3125475
1 Wootrade Network(WOO) - SEK
kr0.691197
1 Wootrade Network(WOO) - BGN
лв0.120708
1 Wootrade Network(WOO) - HUF
Ft24.5389305
1 Wootrade Network(WOO) - CZK
1.5210645
1 Wootrade Network(WOO) - KWD
د.ك0.02191425
1 Wootrade Network(WOO) - ILS
0.2450085
1 Wootrade Network(WOO) - AOA
Kz65.8569915
1 Wootrade Network(WOO) - BHD
.د.ب0.02708745
1 Wootrade Network(WOO) - BMD
$0.07185
1 Wootrade Network(WOO) - DKK
kr0.4619955
1 Wootrade Network(WOO) - HNL
L1.8889365
1 Wootrade Network(WOO) - MUR
3.2857005
1 Wootrade Network(WOO) - NAD
$1.2695895
1 Wootrade Network(WOO) - NOK
kr0.7307145
1 Wootrade Network(WOO) - NZD
$0.1228635
1 Wootrade Network(WOO) - PAB
B/.0.07185
1 Wootrade Network(WOO) - PGK
K0.297459
1 Wootrade Network(WOO) - QAR
ر.ق0.261534
1 Wootrade Network(WOO) - RSD
дин.7.252539

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wootrade Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wootrade Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wootrade Network”

Paljonko Wootrade Network (WOO) on arvoltaan tänään?
WOO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07185 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WOO-USD-parin nykyinen hinta?
WOO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07185. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wootrade Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WOO markkina-arvo on $ 137.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.91B USD.
Mikä oli WOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WOO saavutti ATH-hinnaksi 2.480697056195773 USD.
Mikä oli WOO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WOO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WOO-rahakkeen treidausvolyymi?
WOO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 410.15K USD.
Nouseeko WOO tänä vuonna korkeammalle?
WOO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WOO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:38:06 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

