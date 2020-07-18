wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu wNXM (WNXM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

wNXM (WNXM) -rahakkeen tiedot Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Virallinen verkkosivusto: https://nexusmutual.io/ Valkoinen paperi: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Osta WNXM-rahaketta nyt!

wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu wNXM (WNXM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 63.11M $ 63.11M $ 63.11M Kokonaistarjonta: $ 595.62K $ 595.62K $ 595.62K Kierrossa oleva tarjonta: $ 595.62K $ 595.62K $ 595.62K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 63.11M $ 63.11M $ 63.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Kaikkien aikojen alin: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Nykyinen hinta: $ 105.95 $ 105.95 $ 105.95 Lue lisää wNXM (WNXM) -rahakkeen hinnasta

wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WNXM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WNXM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WNXM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WNXM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WNXM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään wNXM (WNXM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WNXM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WNXM-rahakkeita MEXCistä nyt!

wNXM (WNXM) -rahakkeen hintahistoria WNXM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WNXM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WNXM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WNXM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WNXM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WNXM-rahakkeen hintaennuste nyt!

