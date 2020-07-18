Lisätietoja WNXM-rahakkeesta

WNXM-rahakkeen hintatiedot

WNXM-rahakkeen valkoinen paperi

WNXM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WNXM-rahakkeen tokenomiikka

WNXM-rahakkeen hintaennuste

WNXM-rahakkeen historia

WNXM-osto-opas

WNXM/fiat-valuuttamuunnin

WNXM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

wNXM-logo

wNXM – hinta (WNXM)

1WNXM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$95.82
$95.82$95.82
-0.33%1D
USD
Reaaliaikainen wNXM (WNXM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:48:14 (UTC+8)

wNXM (WNXM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 90.52
$ 90.52$ 90.52
24 h:n matalin
$ 100.1
$ 100.1$ 100.1
24 h:n korkein

$ 90.52
$ 90.52$ 90.52

$ 100.1
$ 100.1$ 100.1

$ 134.14417963
$ 134.14417963$ 134.14417963

$ 7.823164130047671
$ 7.823164130047671$ 7.823164130047671

+0.33%

-0.33%

-3.60%

-3.60%

wNXM (WNXM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 95.82. Viimeisen 24 tunnin aikana WNXM on vaihdellut alimmillaan $ 90.52 ja korkeimmillaan $ 100.1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WNXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 134.14417963, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 7.823164130047671.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WNXM on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, -0.33% 24 tunnin aikana ja -3.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

wNXM (WNXM) -rahakkeen markkinatiedot

No.9418

$ 57.64M
$ 57.64M$ 57.64M

$ 57.19K
$ 57.19K$ 57.19K

$ 57.64M
$ 57.64M$ 57.64M

601.52K
601.52K 601.52K

601,516.78202814
601,516.78202814 601,516.78202814

2020-07-18 00:00:00

ETH

wNXM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.19K. WNXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 601.52K ja sen kokonaistarjonta on 601516.78202814. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.64M.

wNXM (WNXM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän wNXM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.3173-0.33%
30 päivää$ +22.12+30.01%
60 päivää$ +45.71+91.21%
90 päivää$ +37.55+64.44%
wNXM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WNXM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.3173 (-0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

wNXM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +22.12 (+30.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

wNXM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WNXM-rahakkeiden hinta muuttui $ +45.71 (+91.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

wNXM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +37.55 (+64.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle wNXM (WNXM)?

Tarkista wNXM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja wNXM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WNXM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue wNXM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään wNXM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

wNXM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon wNXM (WNXM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko wNXM (WNXM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita wNXM-rahakkeelle.

Tarkista wNXM-rahakkeen hintaennuste nyt!

wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikka

wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WNXM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

wNXM (WNXM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa wNXM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa wNXM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WNXM paikallisiin valuuttoihin

1 wNXM(WNXM) - VND
2,521,503.3
1 wNXM(WNXM) - AUD
A$148.521
1 wNXM(WNXM) - GBP
70.9068
1 wNXM(WNXM) - EUR
82.4052
1 wNXM(WNXM) - USD
$95.82
1 wNXM(WNXM) - MYR
RM404.3604
1 wNXM(WNXM) - TRY
3,921.9126
1 wNXM(WNXM) - JPY
¥14,181.36
1 wNXM(WNXM) - ARS
ARS$125,913.2292
1 wNXM(WNXM) - RUB
7,720.2174
1 wNXM(WNXM) - INR
8,364.1278
1 wNXM(WNXM) - IDR
Rp1,570,819.4208
1 wNXM(WNXM) - KRW
134,201.6592
1 wNXM(WNXM) - PHP
5,478.9876
1 wNXM(WNXM) - EGP
￡E.4,645.3536
1 wNXM(WNXM) - BRL
R$524.1354
1 wNXM(WNXM) - CAD
C$133.1898
1 wNXM(WNXM) - BDT
11,653.6284
1 wNXM(WNXM) - NGN
147,415.2372
1 wNXM(WNXM) - COP
$386,370.195
1 wNXM(WNXM) - ZAR
R.1,697.9304
1 wNXM(WNXM) - UAH
3,945.8676
1 wNXM(WNXM) - VES
Bs13,127.34
1 wNXM(WNXM) - CLP
$92,945.4
1 wNXM(WNXM) - PKR
Rs27,013.5744
1 wNXM(WNXM) - KZT
51,487.9188
1 wNXM(WNXM) - THB
฿3,130.4394
1 wNXM(WNXM) - TWD
NT$2,924.4264
1 wNXM(WNXM) - AED
د.إ351.6594
1 wNXM(WNXM) - CHF
Fr76.656
1 wNXM(WNXM) - HKD
HK$748.3542
1 wNXM(WNXM) - AMD
֏36,670.314
1 wNXM(WNXM) - MAD
.د.م863.3382
1 wNXM(WNXM) - MXN
$1,796.625
1 wNXM(WNXM) - SAR
ريال359.325
1 wNXM(WNXM) - PLN
350.7012
1 wNXM(WNXM) - RON
лв416.817
1 wNXM(WNXM) - SEK
kr921.7884
1 wNXM(WNXM) - BGN
лв160.9776
1 wNXM(WNXM) - HUF
Ft32,725.4046
1 wNXM(WNXM) - CZK
2,028.5094
1 wNXM(WNXM) - KWD
د.ك29.2251
1 wNXM(WNXM) - ILS
326.7462
1 wNXM(WNXM) - AOA
Kz87,827.6538
1 wNXM(WNXM) - BHD
.د.ب36.02832
1 wNXM(WNXM) - BMD
$95.82
1 wNXM(WNXM) - DKK
kr616.1226
1 wNXM(WNXM) - HNL
L2,519.1078
1 wNXM(WNXM) - MUR
4,381.8486
1 wNXM(WNXM) - NAD
$1,697.9304
1 wNXM(WNXM) - NOK
kr974.4894
1 wNXM(WNXM) - NZD
$163.8522
1 wNXM(WNXM) - PAB
B/.95.82
1 wNXM(WNXM) - PGK
K396.6948
1 wNXM(WNXM) - QAR
ر.ق348.7848
1 wNXM(WNXM) - RSD
дин.9,673.029

wNXM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton wNXM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen wNXM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”wNXM”

Paljonko wNXM (WNXM) on arvoltaan tänään?
WNXM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 95.82 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WNXM-USD-parin nykyinen hinta?
WNXM -USD-parin nykyinen hinta on $ 95.82. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on wNXM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WNXM markkina-arvo on $ 57.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WNXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WNXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 601.52K USD.
Mikä oli WNXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WNXM saavutti ATH-hinnaksi 134.14417963 USD.
Mikä oli WNXM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WNXM-rahakkeen ATL-hinta oli 7.823164130047671 USD.
Mikä on WNXM-rahakkeen treidausvolyymi?
WNXM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.19K USD.
Nouseeko WNXM tänä vuonna korkeammalle?
WNXM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WNXM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:48:14 (UTC+8)

wNXM (WNXM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

WNXM-USD-laskin

Summa

WNXM
WNXM
USD
USD

1 WNXM = 95.82 USD

Treidaa WNXM-rahaketta

WNXMUSDT
$95.82
$95.82$95.82
-0.33%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu