Mikä on wNXM (WNXM)

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

wNXM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon wNXM (WNXM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko wNXM (WNXM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita wNXM-rahakkeelle.

wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikka

wNXM (WNXM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WNXM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

wNXM (WNXM) -ostamisen perusteet

WNXM paikallisiin valuuttoihin

wNXM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton wNXM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”wNXM” Paljonko wNXM (WNXM) on arvoltaan tänään? WNXM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 95.82 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on WNXM-USD-parin nykyinen hinta? $ 95.82 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo WNXM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on wNXM-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen WNXM markkina-arvo on $ 57.64M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on WNXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? WNXM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 601.52K USD . Mikä oli WNXM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? WNXM saavutti ATH-hinnaksi 134.14417963 USD . Mikä oli WNXM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? WNXM-rahakkeen ATL-hinta oli 7.823164130047671 USD . Mikä on WNXM-rahakkeen treidausvolyymi? WNXM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.19K USD . Nouseeko WNXM tänä vuonna korkeammalle? WNXM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WNXM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

