VANRY (VANRY) -rahakkeen tiedot Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Virallinen verkkosivusto: https://vanarchain.com/ Valkoinen paperi: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Osta VANRY-rahaketta nyt!

VANRY (VANRY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VANRY (VANRY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 61.33M $ 61.33M $ 61.33M Kokonaistarjonta: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 74.18M $ 74.18M $ 74.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Nykyinen hinta: $ 0.03091 $ 0.03091 $ 0.03091 Lue lisää VANRY (VANRY) -rahakkeen hinnasta

VANRY (VANRY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VANRY (VANRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VANRY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VANRY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VANRY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VANRY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VANRY (VANRY) -rahakkeen hintahistoria VANRY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VANRY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VANRY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VANRY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VANRY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VANRY-rahakkeen hintaennuste nyt!

