Stakestone (STO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stakestone (STO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stakestone (STO) -rahakkeen tiedot StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns. Virallinen verkkosivusto: https://stakestone.io/ Valkoinen paperi: https://static.stakestone.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdAf1695c41327b61B9b9965Ac6A5843A3198cf07 Osta STO-rahaketta nyt!

Stakestone (STO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stakestone (STO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.70M $ 20.70M $ 20.70M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 225.33M $ 225.33M $ 225.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 91.88M $ 91.88M $ 91.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 $ 0.05273459706092496 Nykyinen hinta: $ 0.09188 $ 0.09188 $ 0.09188 Lue lisää Stakestone (STO) -rahakkeen hinnasta

Stakestone (STO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stakestone (STO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stakestone (STO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stakestone (STO) -rahakkeen hintahistoria STO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STO-rahakkeen hintaennuste nyt!

