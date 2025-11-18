WIKI CAT (WKC) -rahakkeen tokenomiikka

WIKI CAT (WKC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu WIKI CAT (WKC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:16:32 (UTC+8)
USD

WIKI CAT (WKC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu WIKI CAT (WKC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 54.01M
$ 54.01M$ 54.01M
Kokonaistarjonta:
$ 853.28T
$ 853.28T$ 853.28T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 545.84T
$ 545.84T$ 545.84T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 84.19M
$ 84.19M$ 84.19M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00000051338
$ 0.00000051338$ 0.00000051338
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301$ 0.000000000057105301
Nykyinen hinta:
$ 0.00000009895
$ 0.00000009895$ 0.00000009895

WIKI CAT (WKC) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://wikicatcoin.com/
Valkoinen paperi:
https://wiki-cat.gitbook.io/wiki-cat-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb

WIKI CAT (WKC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

WIKI CAT (WKC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WKC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WKC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WKC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WKC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WKC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään WIKI CAT (WKC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WKC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

WIKI CAT (WKC) -rahakkeen hintahistoria

WKC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

WKC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WKC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WKC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

