Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

WING (WING) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WING (WING) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 756.53K $ 756.53K $ 756.53K Kokonaistarjonta: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 Nykyinen hinta: $ 0.1461 $ 0.1461 $ 0.1461 Lue lisää WING (WING) -rahakkeen hinnasta

WING (WING) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WING (WING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WING-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WING-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WING-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WING-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

