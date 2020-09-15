WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NimiWING

SijoitusNo.2281

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)2.10%

Kierrossa oleva tarjonta5,202,326.78998927

Enimmäistarjonta10,000,000

Kokonaistarjonta7,638,124.86998927

Kierrossa oleva määrä0.5202%

Julkaisupäivämäärä2020-09-15 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta140.806207937,2020-09-16

Alin hinta0.0706085391929573,2025-06-05

Julkinen lohkoketjuONT

Sektori

Sosiaalinen media

