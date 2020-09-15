Mikä on WING (WING)

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

WING on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja WING-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



WING-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon WING (WING) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko WING (WING) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita WING-rahakkeelle.

WING (WING) -rahakkeen tokenomiikka

WING (WING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WING-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

WING (WING) -ostamisen perusteet

WING paikallisiin valuuttoihin

WING-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton WING toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”WING” Paljonko WING (WING) on arvoltaan tänään? WING-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1498 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on WING-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1498 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo WING -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on WING-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen WING markkina-arvo on $ 774.91K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on WING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? WING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.17M USD . Mikä oli WING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? WING saavutti ATH-hinnaksi 140.806207937 USD . Mikä oli WING-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? WING-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0706085391929573 USD . Mikä on WING-rahakkeen treidausvolyymi? WING-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.71K USD . Nouseeko WING tänä vuonna korkeammalle? WING saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WING-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

WING (WING) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

