BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BIO Protocol (BIO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tiedot BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Virallinen verkkosivusto: https://bio.xyz Valkoinen paperi: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Block Explorer: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Osta BIO-rahaketta nyt!

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BIO Protocol (BIO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 399.06M $ 399.06M $ 399.06M Kokonaistarjonta: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 792.48M $ 792.48M $ 792.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Nykyinen hinta: $ 0.2387 $ 0.2387 $ 0.2387 Lue lisää BIO Protocol (BIO) -rahakkeen hinnasta

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BIO Protocol (BIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BIO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BIO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BIO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BIO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BIO Protocol (BIO) -rahakkeen hintahistoria BIO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BIO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

