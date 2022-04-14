Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ambire Wallet (WALLET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tiedot Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.ambire.com/ Valkoinen paperi: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Osta WALLET-rahaketta nyt!

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.73M $ 20.73M $ 20.73M Kokonaistarjonta: $ 717.49M $ 717.49M $ 717.49M Kierrossa oleva tarjonta: $ 717.49M $ 717.49M $ 717.49M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 28.89M $ 28.89M $ 28.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Nykyinen hinta: $ 0.02889 $ 0.02889 $ 0.02889 Lue lisää Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen hinnasta

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WALLET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WALLET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WALLET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WALLET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen hintahistoria WALLET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WALLET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WALLET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WALLET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WALLET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WALLET-rahakkeen hintaennuste nyt!

