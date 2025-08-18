Lisätietoja WALLET-rahakkeesta

Ambire Wallet-logo

Ambire Wallet – hinta (WALLET)

1WALLET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02616
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen Ambire Wallet (WALLET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:36:59 (UTC+8)

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02608
24 h:n matalin
$ 0.02718
24 h:n korkein

$ 0.02608
$ 0.02718
$ 0.20064258285841255
$ 0.000638616003044836
-0.27%

-0.64%

-9.67%

-9.67%

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02618. Viimeisen 24 tunnin aikana WALLET on vaihdellut alimmillaan $ 0.02608 ja korkeimmillaan $ 0.02718 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WALLET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.20064258285841255, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000638616003044836.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WALLET on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -9.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen markkinatiedot

No.901

$ 18.78M
$ 149.23K
$ 26.18M
717.42M
1,000,000,000
717,423,248.0242802
71.74%

ETH

Ambire Wallet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.23K. WALLET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 717.42M ja sen kokonaistarjonta on 717423248.0242802. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.18M.

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ambire Wallet-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001685-0.64%
30 päivää$ +0.00703+36.71%
60 päivää$ +0.01279+95.51%
90 päivää$ +0.01154+78.82%
Ambire Wallet-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WALLET-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001685 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ambire Wallet 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00703 (+36.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ambire Wallet-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WALLET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01279 (+95.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ambire Wallet-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01154 (+78.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ambire Wallet (WALLET)?

Tarkista Ambire Wallet-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Ambire Wallet on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ambire Wallet-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WALLET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ambire Wallet-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ambire Wallet-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ambire Wallet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ambire Wallet (WALLET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ambire Wallet (WALLET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ambire Wallet-rahakkeelle.

Tarkista Ambire Wallet-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tokenomiikka

Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WALLET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ambire Wallet (WALLET) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ambire Wallet:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ambire Wallet MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WALLET paikallisiin valuuttoihin

1 Ambire Wallet(WALLET) - VND
688.9267
1 Ambire Wallet(WALLET) - AUD
A$0.040579
1 Ambire Wallet(WALLET) - GBP
0.0193732
1 Ambire Wallet(WALLET) - EUR
0.0225148
1 Ambire Wallet(WALLET) - USD
$0.02618
1 Ambire Wallet(WALLET) - MYR
RM0.1104796
1 Ambire Wallet(WALLET) - TRY
1.0715474
1 Ambire Wallet(WALLET) - JPY
¥3.87464
1 Ambire Wallet(WALLET) - ARS
ARS$34.4020908
1 Ambire Wallet(WALLET) - RUB
2.1093226
1 Ambire Wallet(WALLET) - INR
2.2849904
1 Ambire Wallet(WALLET) - IDR
Rp429.1802592
1 Ambire Wallet(WALLET) - KRW
36.6666608
1 Ambire Wallet(WALLET) - PHP
1.4967106
1 Ambire Wallet(WALLET) - EGP
￡E.1.2692064
1 Ambire Wallet(WALLET) - BRL
R$0.1432046
1 Ambire Wallet(WALLET) - CAD
C$0.0363902
1 Ambire Wallet(WALLET) - BDT
3.1840116
1 Ambire Wallet(WALLET) - NGN
40.2148362
1 Ambire Wallet(WALLET) - COP
$105.564305
1 Ambire Wallet(WALLET) - ZAR
R.0.4641714
1 Ambire Wallet(WALLET) - UAH
1.0780924
1 Ambire Wallet(WALLET) - VES
Bs3.58666
1 Ambire Wallet(WALLET) - CLP
$25.3946
1 Ambire Wallet(WALLET) - PKR
Rs7.3806656
1 Ambire Wallet(WALLET) - KZT
14.0675612
1 Ambire Wallet(WALLET) - THB
฿0.8550388
1 Ambire Wallet(WALLET) - TWD
NT$0.7982282
1 Ambire Wallet(WALLET) - AED
د.إ0.0960806
1 Ambire Wallet(WALLET) - CHF
Fr0.020944
1 Ambire Wallet(WALLET) - HKD
HK$0.2044658
1 Ambire Wallet(WALLET) - AMD
֏10.019086
1 Ambire Wallet(WALLET) - MAD
.د.م0.2358818
1 Ambire Wallet(WALLET) - MXN
$0.4911368
1 Ambire Wallet(WALLET) - SAR
ريال0.098175
1 Ambire Wallet(WALLET) - PLN
0.0958188
1 Ambire Wallet(WALLET) - RON
лв0.113883
1 Ambire Wallet(WALLET) - SEK
kr0.2518516
1 Ambire Wallet(WALLET) - BGN
лв0.0439824
1 Ambire Wallet(WALLET) - HUF
Ft8.9412554
1 Ambire Wallet(WALLET) - CZK
0.5542306
1 Ambire Wallet(WALLET) - KWD
د.ك0.0079849
1 Ambire Wallet(WALLET) - ILS
0.0892738
1 Ambire Wallet(WALLET) - AOA
Kz23.9963262
1 Ambire Wallet(WALLET) - BHD
.د.ب0.00986986
1 Ambire Wallet(WALLET) - BMD
$0.02618
1 Ambire Wallet(WALLET) - DKK
kr0.1683374
1 Ambire Wallet(WALLET) - HNL
L0.6882722
1 Ambire Wallet(WALLET) - MUR
1.1972114
1 Ambire Wallet(WALLET) - NAD
$0.4626006
1 Ambire Wallet(WALLET) - NOK
kr0.2662506
1 Ambire Wallet(WALLET) - NZD
$0.0447678
1 Ambire Wallet(WALLET) - PAB
B/.0.02618
1 Ambire Wallet(WALLET) - PGK
K0.1083852
1 Ambire Wallet(WALLET) - QAR
ر.ق0.0952952
1 Ambire Wallet(WALLET) - RSD
дин.2.6426092

Ambire Wallet-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ambire Wallet toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ambire Wallet-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ambire Wallet”

Paljonko Ambire Wallet (WALLET) on arvoltaan tänään?
WALLET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02618 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WALLET-USD-parin nykyinen hinta?
WALLET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02618. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ambire Wallet-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WALLET markkina-arvo on $ 18.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WALLET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WALLET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 717.42M USD.
Mikä oli WALLET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WALLET saavutti ATH-hinnaksi 0.20064258285841255 USD.
Mikä oli WALLET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WALLET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000638616003044836 USD.
Mikä on WALLET-rahakkeen treidausvolyymi?
WALLET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.23K USD.
Nouseeko WALLET tänä vuonna korkeammalle?
WALLET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WALLET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ambire Wallet (WALLET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

