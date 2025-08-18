Walrus (WAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4109. Viimeisen 24 tunnin aikana WAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.4074 ja korkeimmillaan $ 0.4407 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8742222240859585, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.35568715943995327.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WAL on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -1.61% 24 tunnin aikana ja -3.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Walrus (WAL) -rahakkeen markkinatiedot
No.106
$ 580.82M
$ 1.54M
$ 2.05B
1.41B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.27%
0.01%
SUI
Walrus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 580.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.54M. WAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.41B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.05B.
Walrus (WAL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Walrus-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.006773
-1.61%
30 päivää
$ -0.0655
-13.75%
60 päivää
$ +0.0314
+8.27%
90 päivää
$ -0.1402
-25.45%
Walrus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.006773 (-1.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Walrus 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0655 (-13.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Walrus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0314 (+8.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Walrus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1402 (-25.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Walrus (WAL)?
Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.
Walrus on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista WAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Walrus-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Walrus-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Walrus-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Walrus (WAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Walrus (WAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Walrus-rahakkeelle.
Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Walrus (WAL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Walrus:n ostamiseen?
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.