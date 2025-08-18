Lisätietoja WAL-rahakkeesta

Walrus-logo

Walrus – hinta (WAL)

$0.4113
-1.62%1D
Reaaliaikainen Walrus (WAL) -hintakaavio
2025-08-22 05:58:02 (UTC+8)

Walrus (WAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4074
24 h:n matalin
$ 0.4407
24 h:n korkein

$ 0.4074
$ 0.4407
$ 0.8742222240859585
$ 0.35568715943995327
+0.14%

-1.61%

-3.07%

-3.07%

Walrus (WAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4109. Viimeisen 24 tunnin aikana WAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.4074 ja korkeimmillaan $ 0.4407 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8742222240859585, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.35568715943995327.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAL on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, -1.61% 24 tunnin aikana ja -3.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Walrus (WAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.106

$ 580.82M
$ 1.54M
$ 2.05B
1.41B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.27%

0.01%

SUI

Walrus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 580.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.54M. WAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.41B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.05B.

Walrus (WAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Walrus-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.006773-1.61%
30 päivää$ -0.0655-13.75%
60 päivää$ +0.0314+8.27%
90 päivää$ -0.1402-25.45%
Walrus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.006773 (-1.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Walrus 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0655 (-13.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Walrus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0314 (+8.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Walrus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1402 (-25.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Walrus (WAL)?

Tarkista Walrus-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Walrus-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Walrus-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Walrus-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Walrus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Walrus (WAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Walrus (WAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Walrus-rahakkeelle.

Tarkista Walrus-rahakkeen hintaennuste nyt!

Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikka

Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Walrus (WAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Walrus:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Walrus MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WAL paikallisiin valuuttoihin

1 Walrus(WAL) - VND
10,812.8335
1 Walrus(WAL) - AUD
A$0.636895
1 Walrus(WAL) - GBP
0.304066
1 Walrus(WAL) - EUR
0.353374
1 Walrus(WAL) - USD
$0.4109
1 Walrus(WAL) - MYR
RM1.733998
1 Walrus(WAL) - TRY
16.851009
1 Walrus(WAL) - JPY
¥60.8132
1 Walrus(WAL) - ARS
ARS$539.947254
1 Walrus(WAL) - RUB
33.102104
1 Walrus(WAL) - INR
35.867461
1 Walrus(WAL) - IDR
Rp6,736.064496
1 Walrus(WAL) - KRW
574.68474
1 Walrus(WAL) - PHP
23.499371
1 Walrus(WAL) - EGP
￡E.19.920432
1 Walrus(WAL) - BRL
R$2.243514
1 Walrus(WAL) - CAD
C$0.571151
1 Walrus(WAL) - BDT
49.973658
1 Walrus(WAL) - NGN
632.153214
1 Walrus(WAL) - COP
$1,656.851525
1 Walrus(WAL) - ZAR
R.7.281148
1 Walrus(WAL) - UAH
16.920862
1 Walrus(WAL) - VES
Bs56.2933
1 Walrus(WAL) - CLP
$398.573
1 Walrus(WAL) - PKR
Rs116.268264
1 Walrus(WAL) - KZT
220.793006
1 Walrus(WAL) - THB
฿13.419994
1 Walrus(WAL) - TWD
NT$12.544777
1 Walrus(WAL) - AED
د.إ1.508003
1 Walrus(WAL) - CHF
Fr0.32872
1 Walrus(WAL) - HKD
HK$3.209129
1 Walrus(WAL) - AMD
֏157.551387
1 Walrus(WAL) - MAD
.د.م3.706318
1 Walrus(WAL) - MXN
$7.704375
1 Walrus(WAL) - SAR
ريال1.540875
1 Walrus(WAL) - PLN
1.503894
1 Walrus(WAL) - RON
лв1.787415
1 Walrus(WAL) - SEK
kr3.952858
1 Walrus(WAL) - BGN
лв0.690312
1 Walrus(WAL) - HUF
Ft140.334677
1 Walrus(WAL) - CZK
8.694644
1 Walrus(WAL) - KWD
د.ك0.1253245
1 Walrus(WAL) - ILS
1.39706
1 Walrus(WAL) - AOA
Kz375.936519
1 Walrus(WAL) - BHD
.د.ب0.1544984
1 Walrus(WAL) - BMD
$0.4109
1 Walrus(WAL) - DKK
kr2.642087
1 Walrus(WAL) - HNL
L10.790234
1 Walrus(WAL) - MUR
18.790457
1 Walrus(WAL) - NAD
$7.27293
1 Walrus(WAL) - NOK
kr4.182962
1 Walrus(WAL) - NZD
$0.702639
1 Walrus(WAL) - PAB
B/.0.4109
1 Walrus(WAL) - PGK
K1.701126
1 Walrus(WAL) - QAR
ر.ق1.495676
1 Walrus(WAL) - RSD
дин.41.476246

Walrus-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Walrus toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Walrus-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Walrus”

Paljonko Walrus (WAL) on arvoltaan tänään?
WAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4109 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAL-USD-parin nykyinen hinta?
WAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4109. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Walrus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAL markkina-arvo on $ 580.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.41B USD.
Mikä oli WAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAL saavutti ATH-hinnaksi 0.8742222240859585 USD.
Mikä oli WAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.35568715943995327 USD.
Mikä on WAL-rahakkeen treidausvolyymi?
WAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.54M USD.
Nouseeko WAL tänä vuonna korkeammalle?
WAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Walrus (WAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

