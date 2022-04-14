Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Walrus (WAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Walrus (WAL) -rahakkeen tiedot Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Virallinen verkkosivusto: https://www.walrus.xyz Valkoinen paperi: https://docs.wal.app/walrus.pdf Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Osta WAL-rahaketta nyt!

Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Walrus (WAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 604.15M $ 604.15M $ 604.15M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 Kaikkien aikojen alin: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Nykyinen hinta: $ 0.4274 $ 0.4274 $ 0.4274 Lue lisää Walrus (WAL) -rahakkeen hinnasta

Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Walrus (WAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Walrus (WAL) -rahakkeen hintahistoria WAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

