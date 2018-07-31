Lisätietoja VTHO-rahakkeesta

VeThor Token-logo

VeThor Token – hinta (VTHO)

$0.001845
+0.21%1D
USD
Reaaliaikainen VeThor Token (VTHO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:20:09 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.59%

+0.21%

-2.23%

-2.23%

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001846. Viimeisen 24 tunnin aikana VTHO on vaihdellut alimmillaan $ 0.001827 ja korkeimmillaan $ 0.001926 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VTHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0420125, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000152617258992.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VTHO on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, +0.21% 24 tunnin aikana ja -2.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen markkinatiedot

No.251

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

VeThor Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 171.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 190.62K. VTHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.09B ja sen kokonaistarjonta on 93085167435. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.84M.

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VeThor Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000387+0.21%
30 päivää$ -0.000338-15.48%
60 päivää$ +0.000158+9.36%
90 päivää$ -0.000704-27.61%
VeThor Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VTHO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000387 (+0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VeThor Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000338 (-15.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VeThor Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VTHO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000158 (+9.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VeThor Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000704 (-27.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VeThor Token (VTHO)?

Tarkista VeThor Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VeThor Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VTHO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VeThor Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VeThor Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VeThor Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VeThor Token (VTHO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VeThor Token (VTHO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VeThor Token-rahakkeelle.

Tarkista VeThor Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tokenomiikka

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VTHO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VeThor Token (VTHO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VeThor Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VeThor Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VTHO paikallisiin valuuttoihin

1 VeThor Token(VTHO) - VND
48.57749
1 VeThor Token(VTHO) - AUD
A$0.0028613
1 VeThor Token(VTHO) - GBP
0.00136604
1 VeThor Token(VTHO) - EUR
0.00158756
1 VeThor Token(VTHO) - USD
$0.001846
1 VeThor Token(VTHO) - MYR
RM0.00779012
1 VeThor Token(VTHO) - TRY
0.07555678
1 VeThor Token(VTHO) - JPY
¥0.273208
1 VeThor Token(VTHO) - ARS
ARS$2.42575476
1 VeThor Token(VTHO) - RUB
0.14873222
1 VeThor Token(VTHO) - INR
0.16119272
1 VeThor Token(VTHO) - IDR
Rp30.26229024
1 VeThor Token(VTHO) - KRW
2.58543376
1 VeThor Token(VTHO) - PHP
0.10553582
1 VeThor Token(VTHO) - EGP
￡E.0.08949408
1 VeThor Token(VTHO) - BRL
R$0.01009762
1 VeThor Token(VTHO) - CAD
C$0.00254748
1 VeThor Token(VTHO) - BDT
0.22451052
1 VeThor Token(VTHO) - NGN
2.83562214
1 VeThor Token(VTHO) - COP
$7.4435335
1 VeThor Token(VTHO) - ZAR
R.0.03272958
1 VeThor Token(VTHO) - UAH
0.07601828
1 VeThor Token(VTHO) - VES
Bs0.252902
1 VeThor Token(VTHO) - CLP
$1.79062
1 VeThor Token(VTHO) - PKR
Rs0.52042432
1 VeThor Token(VTHO) - KZT
0.99192964
1 VeThor Token(VTHO) - THB
฿0.06025344
1 VeThor Token(VTHO) - TWD
NT$0.05628454
1 VeThor Token(VTHO) - AED
د.إ0.00677482
1 VeThor Token(VTHO) - CHF
Fr0.0014768
1 VeThor Token(VTHO) - HKD
HK$0.01441726
1 VeThor Token(VTHO) - AMD
֏0.7064642
1 VeThor Token(VTHO) - MAD
.د.م0.01663246
1 VeThor Token(VTHO) - MXN
$0.03463096
1 VeThor Token(VTHO) - SAR
ريال0.0069225
1 VeThor Token(VTHO) - PLN
0.00675636
1 VeThor Token(VTHO) - RON
лв0.0080301
1 VeThor Token(VTHO) - SEK
kr0.01775852
1 VeThor Token(VTHO) - BGN
лв0.00310128
1 VeThor Token(VTHO) - HUF
Ft0.63002134
1 VeThor Token(VTHO) - CZK
0.03906136
1 VeThor Token(VTHO) - KWD
د.ك0.00056303
1 VeThor Token(VTHO) - ILS
0.00629486
1 VeThor Token(VTHO) - AOA
Kz1.69202514
1 VeThor Token(VTHO) - BHD
.د.ب0.000695942
1 VeThor Token(VTHO) - BMD
$0.001846
1 VeThor Token(VTHO) - DKK
kr0.01185132
1 VeThor Token(VTHO) - HNL
L0.04853134
1 VeThor Token(VTHO) - MUR
0.08441758
1 VeThor Token(VTHO) - NAD
$0.03261882
1 VeThor Token(VTHO) - NOK
kr0.01879228
1 VeThor Token(VTHO) - NZD
$0.00315666
1 VeThor Token(VTHO) - PAB
B/.0.001846
1 VeThor Token(VTHO) - PGK
K0.00764244
1 VeThor Token(VTHO) - QAR
ر.ق0.00671944
1 VeThor Token(VTHO) - RSD
дин.0.1862614

VeThor Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VeThor Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VeThor Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VeThor Token”

Paljonko VeThor Token (VTHO) on arvoltaan tänään?
VTHO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001846 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VTHO-USD-parin nykyinen hinta?
VTHO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001846. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VeThor Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VTHO markkina-arvo on $ 171.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VTHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VTHO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.09B USD.
Mikä oli VTHO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VTHO saavutti ATH-hinnaksi 0.0420125 USD.
Mikä oli VTHO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VTHO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000152617258992 USD.
Mikä on VTHO-rahakkeen treidausvolyymi?
VTHO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 190.62K USD.
Nouseeko VTHO tänä vuonna korkeammalle?
VTHO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VTHO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

