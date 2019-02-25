Mikä on FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FET-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Ihmiset kysävät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "FET" Paljonko FET (FET) on arvoltaan tänään? FET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6694 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on FET-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.6694 . Mikä on FET-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen FET markkina-arvo on $ 1.59B USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on FET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? FET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.38B USD . Mikä oli FET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? FET saavutti ATH-hinnaksi 3.474265080421965 USD . Mikä oli FET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? FET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00827034467596 USD . Mikä on FET-rahakkeen treidausvolyymi? FET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.96M USD .

FET (FET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

