FET (FET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6694. Viimeisen 24 tunnin aikana FET on vaihdellut alimmillaan $ 0.6626 ja korkeimmillaan $ 0.6881 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.474265080421965, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00827034467596.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FET on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -4.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FET (FET) -rahakkeen markkinatiedot
No.58
$ 1.59B
$ 2.96M
$ 1.82B
2.38B
2,719,493,897
2,714,493,896.672
87.44%
0.04%
2019-02-25 00:00:00
$ 0.0867
ETH
FET-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.59B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.96M. FET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.38B ja sen kokonaistarjonta on 2714493896.672. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.82B.
FET (FET) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FET-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.002861
+0.43%
30 päivää
$ -0.1368
-16.97%
60 päivää
$ +0.0862
+14.78%
90 päivää
$ -0.1766
-20.88%
FET-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002861 (+0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
FET 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1368 (-16.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
FET-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0862 (+14.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
FET-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1766 (-20.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FET (FET)?
Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions
These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.
FET on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FET-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue FET-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FET-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
FET-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon FET (FET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FET (FET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FET-rahakkeelle.
FET (FET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
FET (FET) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa FET:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FET MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.