VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VeThor Token (VTHO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tiedot The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.vechain.org/ Valkoinen paperi: https://docs.vechain.org Block Explorer: https://vechainstats.com/ Osta VTHO-rahaketta nyt!

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VeThor Token (VTHO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 178.00M $ 178.00M $ 178.00M Kokonaistarjonta: $ 93.19B $ 93.19B $ 93.19B Kierrossa oleva tarjonta: $ 93.19B $ 93.19B $ 93.19B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 178.00M $ 178.00M $ 178.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Nykyinen hinta: $ 0.00191 $ 0.00191 $ 0.00191 Lue lisää VeThor Token (VTHO) -rahakkeen hinnasta

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VeThor Token (VTHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VTHO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VTHO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VTHO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VTHO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VTHO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VeThor Token (VTHO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VTHO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VTHO-rahakkeita MEXCistä nyt!

VeThor Token (VTHO) -rahakkeen hintahistoria VTHO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VTHO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VTHO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VTHO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VTHO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VTHO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!