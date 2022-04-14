VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VoluMint (VMINT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tiedot VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. Virallinen verkkosivusto: https://volumint.io Valkoinen paperi: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195 Osta VMINT-rahaketta nyt!

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VoluMint (VMINT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 552.14M $ 552.14M $ 552.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 Nykyinen hinta: $ 0.002611 $ 0.002611 $ 0.002611 Lue lisää VoluMint (VMINT) -rahakkeen hinnasta

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VMINT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VMINT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VMINT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VMINT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VMINT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VoluMint (VMINT) -rahakkeen salkkuusi?

VoluMint (VMINT) -rahakkeen hintahistoria VMINT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VMINT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VMINT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VMINT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VMINT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VMINT-rahakkeen hintaennuste nyt!

