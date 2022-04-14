VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu VoluMint (VMINT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tiedot

VoluMint provides decentralised AI automated market-making service.

Virallinen verkkosivusto:
https://volumint.io
Valkoinen paperi:
https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu VoluMint (VMINT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 552.14M
$ 552.14M
$ 552.14M$ 552.14M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.61M
$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.085
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000895414007360376
$ 0.000895414007360376$ 0.000895414007360376
Nykyinen hinta:
$ 0.002611
$ 0.002611$ 0.002611

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

VoluMint (VMINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VMINT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VMINT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VMINT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VMINT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VoluMint (VMINT) -rahakkeen hintahistoria

VMINT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

VMINT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VMINT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VMINT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.