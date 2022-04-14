Voyager Token (VGX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Voyager Token (VGX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Voyager Token (VGX) -rahakkeen tiedot VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Virallinen verkkosivusto: https://www.vgxfoundation.com/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Osta VGX-rahaketta nyt!

Voyager Token (VGX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Voyager Token (VGX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Kokonaistarjonta: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Kierrossa oleva tarjonta: $ 532.72M $ 532.72M $ 532.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 $ 0.001902760595588087 Nykyinen hinta: $ 0.002227 $ 0.002227 $ 0.002227 Lue lisää Voyager Token (VGX) -rahakkeen hinnasta

Voyager Token (VGX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Voyager Token (VGX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VGX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VGX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VGX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VGX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VGX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Voyager Token (VGX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VGX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VGX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Voyager Token (VGX) -rahakkeen hintahistoria VGX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VGX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VGX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VGX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VGX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VGX-rahakkeen hintaennuste nyt!

