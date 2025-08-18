Lisätietoja VGX-rahakkeesta

Voyager Token-logo

Voyager Token – hinta (VGX)

1VGX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002175
$0.002175$0.002175
-3.84%1D
USD
Reaaliaikainen Voyager Token (VGX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:46:08 (UTC+8)

Voyager Token (VGX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002142
$ 0.002142$ 0.002142
24 h:n matalin
$ 0.002307
$ 0.002307$ 0.002307
24 h:n korkein

$ 0.002142
$ 0.002142$ 0.002142

$ 0.002307
$ 0.002307$ 0.002307

$ 12.538700103759766
$ 12.538700103759766$ 12.538700103759766

$ 0.001902760595588087
$ 0.001902760595588087$ 0.001902760595588087

+1.16%

-3.84%

-14.21%

-14.21%

Voyager Token (VGX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002175. Viimeisen 24 tunnin aikana VGX on vaihdellut alimmillaan $ 0.002142 ja korkeimmillaan $ 0.002307 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.538700103759766, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001902760595588087.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VGX on muuttunut +1.16% viimeisen tunnin aikana, -3.84% 24 tunnin aikana ja -14.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Voyager Token (VGX) -rahakkeen markkinatiedot

No.2057

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 56.97K
$ 56.97K$ 56.97K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

504.22M
504.22M 504.22M

916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113

ETH

Voyager Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.97K. VGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 504.22M ja sen kokonaistarjonta on 916531620.4440113. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.99M.

Voyager Token (VGX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Voyager Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00008686-3.84%
30 päivää$ -0.001504-40.89%
60 päivää$ -0.001308-37.56%
90 päivää$ -0.00249-53.38%
Voyager Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VGX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00008686 (-3.84%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Voyager Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001504 (-40.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Voyager Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VGX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001308 (-37.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Voyager Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00249 (-53.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Voyager Token (VGX)?

Tarkista Voyager Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Voyager Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VGX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Voyager Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Voyager Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Voyager Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Voyager Token (VGX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Voyager Token (VGX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Voyager Token-rahakkeelle.

Tarkista Voyager Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Voyager Token (VGX) -rahakkeen tokenomiikka

Voyager Token (VGX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VGX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Voyager Token (VGX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Voyager Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Voyager Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Voyager Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Voyager Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Voyager Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Voyager Token”

Paljonko Voyager Token (VGX) on arvoltaan tänään?
VGX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002175 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VGX-USD-parin nykyinen hinta?
VGX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002175. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Voyager Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VGX markkina-arvo on $ 1.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VGX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 504.22M USD.
Mikä oli VGX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VGX saavutti ATH-hinnaksi 12.538700103759766 USD.
Mikä oli VGX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VGX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001902760595588087 USD.
Mikä on VGX-rahakkeen treidausvolyymi?
VGX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.97K USD.
Nouseeko VGX tänä vuonna korkeammalle?
VGX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VGX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:46:08 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

