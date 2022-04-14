USDP (USDP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu USDP (USDP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

USDP (USDP) -rahakkeen tiedot Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts. Virallinen verkkosivusto: https://www.paxos.com/usdp/ Valkoinen paperi: https://account.paxos.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Osta USDP-rahaketta nyt!

USDP (USDP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu USDP (USDP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 66.97M $ 66.97M $ 66.97M Kokonaistarjonta: $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 66.95M $ 66.95M $ 66.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 66.97M $ 66.97M $ 66.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.0006 $ 2.0006 $ 2.0006 Kaikkien aikojen alin: $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 $ 0.872764435084 Nykyinen hinta: $ 1.0002 $ 1.0002 $ 1.0002 Lue lisää USDP (USDP) -rahakkeen hinnasta

USDP (USDP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset USDP (USDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USDP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USDP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

USDP (USDP) -rahakkeen hintahistoria USDP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USDP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USDP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USDP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USDP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USDP-rahakkeen hintaennuste nyt!

